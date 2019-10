Kritiker niederlächeln

So kann man die demonstrativ gute Laune der beiden Minister auch als Versuch sehen, die Kritiker niederzulächeln, um nun endlich an die Arbeit zu gehen. 500 Millionen Euro steckt der Bund in " eines der wichtigsten und innovativsten Projekte der Verkehrs- und Energiewende ", wie Pinkwart ( FDP ) bemerkt. 200 Millionen kommen aus der Landeskasse hinzu. Damit werden Grundstücke, Gebäude und die ganze Infrastruktur finanziert. Aus dem münsteraner Stadtsäckl kommen noch 7,5 Millionen oben drauf.

Doch die Sticheleien aus den südlichen Bundesländern gegen die Standortwahl Münster, vor allem aus Baden-Württemberg, hören noch immer nicht auf. Auch Bayern und Niedersachsen hatten sich um die Fabrik und mithin um die halbe Milliarde beworben.

Teilweise grenzüberschreitend

Die anhaltende Kritik am Standort Münster sei "für die beteiligten Wissenschaftler keine sehr angenehme Erfahrung" gewesen, so die parteilose Ministerin Pfeiffer-Poensgen. In Teilen sei das grenzüberschreitend gewesen. Jetzt sollten die Befindlichkeiten mal heruntergefahren werden, so Pfeiffer-Poensgen an die Adresse der Kritiker.