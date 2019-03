Kinderpornografie bei der Polizei: 15 Fälle in zehn Jahren

Im Zusammenhang mit dem massenhaften Kindesmissbrauch und dem damit verbundenen Polizeiskandal in Lügde (Kreis Lippe) lässt das NRW -Innenministerium Beamte im ganzen Land überprüfen.

Straf- oder Disziplinarverfahren

Die am Mittwoch (13.03.2019) bekannt gewordenen Ergebnisse zeigen, dass es in den letzten zehn Jahren insgesamt 15 straf- oder disziplinarrechtliche Ermittlungen gegen Polizisten in NRW gab. Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte dies dem WDR .

14 dieser 15 Beamten sind derzeit nicht oder nicht mehr als Polizisten im Dienst. Sie wurden entweder vorläufig oder endgültig des Dienstes enthoben oder befinden sich im Ruhestand.

Noch nicht alle Beamten überprüft

Das Landesamt für Aus- und Fortbildung der Polizei (LAFP) in Selm hatte diese 15 Fälle in einer " Erstauskunft " genannt. Noch nicht überprüft sind das Landeskriminalamt und das LAFP selbst. In diesen Behörden arbeitet aber nur ein Bruchteil der 42.000 Polizisten in NRW.

Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass einer dieser Beamten weiter bei der Polizei in Lippe tätig ist. Er ist aber an den Ermittlungen im Fall Lügde nicht beteiligt. Wegen des Besitzes und des Beschaffens von kinderpornografischem Material war er zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Polizei wollte ihm danach kündigen, aber ein Arbeitsgericht hatte es abgelehnt, ihn aus dem Dienst zu entfernen.