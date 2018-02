Schüler an Ganztagsschulen erhalten ab sofort mehr Freiraum für die Teilnahme an außerschulischen Veranstaltungen. Das sieht ein Erlass vor, der am Montag (19.02.2018) in Kraft trat.

Demnach können Schüler künftig an regelmäßigen Bildungsangeboten oder ehrenamtlichen Tätigkeiten teilnehmen - etwa an Sprach- oder Musikunterricht außerhalb der Schule.

Familiäre Ereignisse entbinden von Anwesenheit

Auch familiäre Ereignisse können künftig ein Grund sein, warum Kinder nicht am offenen Ganztag teilnehmen müssen. Bislang mussten Schüler in offenen Ganztagsschulen an fünf Tagen in der Woche bis 16 Uhr anwesend sein.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will Qualität und Zahl der Plätze der OGS erhöhen.