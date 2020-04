Landtag streitet über Corona-Epidemiegesetz

Ursprünglich wollte die Landesregierung das Gesetz per Eil-Verfahren schon an diesem Mittwoch vom Landtag beschließen lassen. Nach massiver Kritik rückte Laschet davon ab und ging auf die Opposition zu, da er auf jeden Fall einen parteiübergreifenden Konsens will. Am Montag (06.04.2020) soll es nun zunächst eine Experten-Anhörung geben. Noch vor Ostern soll das Gesetz dann möglichst beschlossen werden.

SPD: Regierung muss Parlament besser informieren

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty rief die Landesregierung auf, das Parlament besser zu informieren und zu konsultieren. So hätte verhindert werden können, dass die Regierung in eine "verfassungsrechtliche Sackgasse" gerate. Die SPD stehe zu ihrer staatspolitischen Verantwortung und wolle die Gesundheit der Menschen schützen, betonte Kutschaty. Aber es dürfe nicht am Landtag vorbei regiert werden. Die SPD werde keine verfassungsrechtlichen Gesetze und Ermächtigungen unterstützen.

NRW nimmt 20 Corona-Patienten auf

Laschet sagte außerdem im Parlament, NRW werde zunächst 20 Corona-Patienten aus anderen europäischen Ländern aufnehmen. Fünf Kliniken hätten bereits 14 Corona-Patienten aus Italien und Frankreich aufgenommen. Zusätzlich habe der Kölner Erzbischof seine Bereitschaft erklärt, sechs weitere Patienten in Kliniken des Erzbistums aufzunehmen. Die Landung eines Flugzeugs der Luftwaffe mit Patienten sei für Mittwochabend in Köln/Bonn vorgesehen.

Milliarden-Hilfen für Kommunen

Zudem kündigte der Ministerpräsident Hilfen für die Kommunen an. Demnach sollen auch die Kommunen Geld aus dem 25-Milliarden-Euro-Rettungspaket des Landes bekommen. Außerdem sollen die Verschuldungs-Regeln für die oftmals klammen Städte und Gemeinden gelockert werden.

