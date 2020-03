Kritik an Corona-"Ermächtigungsgesetz"

SPD: Keine Demokratie-Krise

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty

Der Landtag könne "nicht einfach der Landesregierung Kompetenzen geben, die massiv in Grundrechte eingreifen" , sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty. Das Parlament in Düsseldorf sei handlungsfähig. Alles was wesentlich ist, müsse in Gesetzen geregelt werden.