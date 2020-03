Beschluss noch vor Ostern?

Das umstrittene Gesetz soll am Mittwoch (01.04.2020) in den Landtag eingebracht, aber noch nicht beschlossen werden - so wie es von Schwarz-Gelb zunächst geplant war. Für den kommenden Montag ist eine Expertenanhörung angesetzt. Und am Donnerstag vor Ostern könnte das Gesetz in einer Sondersitzung des Landtags endgültig verabschiedet werden.

Die Opposition erwartet, dass das Gesetz an den kritischen Stellen entschärft wird. Auch Experten wie der Münsteraner Rechtswissenschaftler Janbernd Oebbecke haben verfassungsrechtliche Zweifel. Das betrifft die geplante Zwangsverpflichtung von Ärzten und Pflegern genauso, wie die weitgehende Ermächtigung von Ministern zum Beispiel in Schulfragen.

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty sagte dem WDR: "Ich bin optimistisch, wir sind auf einem guten Weg."

Video starten, abbrechen mit Escape Neues Epidemie-Gesetz für NRW. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 06.04.2020. WDR. Von Torsten Reschke.

Stand: 31.03.2020, 15:39