Verbände fordern mehr Einsatz für Solarenergie

Kostenlose Beratung im "Solar-Info-Center"

An erster Stelle steht dabei die Forderung nach einem "Solar-Info-Center". Dieses solle Privatpersonen und Organisationen zu allen Themen beraten. Denn, so LEE-Vorsitzender Reiner Priggen, es scheitere bei der Photovoltaik nicht am Preis. Eher wüssten viele Privatkunden nicht, welche Anlage sie für ihr Dach tatsächlich bräuchten. Nach dem Wegfall der Förderung für Photovoltaik lohne sich nur noch der Betrieb für den Eigenbedarf. Diesen zu berechnen sei jedoch schwer.