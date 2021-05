Demokratie-Update: Wahlalter runter, direkte Beteiligung rauf

"Partizipationsbeauftragter" vorgeschlagen

Abseits der alle paar Jahre stattfindenden Wahlen empfiehlt die Kommission, die Bürger über direkt-demokratische Wege mehr zu beteiligen. So soll geprüft werden, ob die Hürden für Volksbegehren gesenkt werden. Auf kommunaler Ebene könnte es spezielle Gremien geben, die die Politik beraten. Das Besondere daran: Die Mitglieder könnten sich aus zufällig ausgewählten Bürgern zusammensetzen. Auf Landesebene wird ein "Partizipationsbeauftragter" vorgeschlagen.

Umsetzung in die Praxis noch unsicher

Insgesamt gibt es 85 Handlungsempfehlungen. Was davon tatsächlich umgesetzt wird, ist unklar. " Es wird sich zeigen in den nächsten Monaten und Jahren, was aufgegriffen wird ", sagte der Vorsitzende Nacke. Das hänge auch davon ab, wie in Zukunft die Mehrheiten im Landtag seien.

Die AfD hat dem Bericht, abseits von Sondervoten zu konkreten Punkten, ganz grundsätzlich nicht zugestimmt. Die Zusammenarbeit habe " massive demokratische Mängel " gehabt, kritisierte der AfD-Abgeordnete Roger Beckamp.

