Brauchen wir neue Arbeitszeiten fürs Home-Office?

Enquete-Kommissionen (von französisch enquête, "Untersuchung") sind parlamentarische Arbeitsgruppen, in denen fraktionsübergreifend Abgeordnete und externe Sachverständige komplexe Themen bearbeiten, die von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung sind. In der Vergangenheit waren das zum Beispiel die Perspektiven für Handwerk und Mittelstand, die Familienpolitik oder die Pflege.

Die nun abgeschlossene Enquete-Kommission "Digitale Transformation der Arbeitswelt in Nordrhein-Westfalen" wurde im April 2018 auf Antrag der SPD eingesetzt. Sie tagte 26 Mal, hat in 11 Anhörungen 44 Sachverständige befragt und drei umfassende Gutachten in Auftrag gegeben, die zusammen rund 75.000 Euro gekostet haben.

Am Freitag (09.10.2020) gibt es ab 15 Uhr eine virtuelle Podiumsdiskussion zum Abschlussbericht, an der per Stream alle Bürger*innen teilnehmen und Fragen stellen können.