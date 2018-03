Landesregierung befürchtet Engpässe bei den Tafeln

Angesichts der steigenden Nachfrage Bedürftiger befürchtet die nordrhein-westfälische Landesregierung Engpässe bei weiteren Tafeln im Land. Die Zahl der Tafeln und ihrer Nutzer sei in den letzten Jahren gestiegen. Zwar sei auch die Menge der gespendeten Lebensmittel tendenziell steigend. "Aber nicht in der Geschwindigkeit, in der die Nachfrage steigt" , heißt es in einem Bericht von Sozialminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) für den am Mittwoch (14.03.2018) tagenden Sozialausschuss des Landtags.