Erneuerbare Energien: NRW wird ein bisschen ehrgeiziger

Erst im Sommer hatte Energieminister Andreas Pinkwart neue Zielmarken für den Ökostrom in NRW bekannt gegeben. Bis 2030 solle der Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung auf 50 Prozent steigen. Nun legt der Minister noch eine Schüppe oben drauf. Am Donnerstag sprach Pinkwart von 56 Prozent.