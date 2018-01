Laschet habe sich nicht an vereinbarte Regeln gehalten

Am Dienstag (09.01.2018) steht nun NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) in der Kritik. Er habe sich nicht an die vereinbarten Regeln gehalten, heißt es aus der SPD . Kritik kam unter anderem von SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles, die von "Durchstechereien" der CDU sprach.

Tatsächlich ist am Montag (08.01.2018) ein wichtiges Detail durchgestochen worden. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland - dazu gehören unter anderem die "Hannoversche Allgemeine" und die "Leipziger Volkszeitung" - zitierte aus einem angeblichen Ergebnispapier der Sondierungsgruppe Energie/Klimaschutz/Umwelt. Demnach hätten sich SPD und Union unter anderem darauf verständigt, sich von den Klimaschutzzielen für 2020 zu verabschieden.

Laschet: Das Thema Energiepolitik abgeschlossen

Laschet ist in dieser Gruppe Verhandlungsführer der CDU. Auf SPD-Seite sitzt ihm der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil gegenüber. Wer das Papier an die Medien gegeben hat, ist nicht bekannt. Am Montagabend hat Laschet allerdings beim Neujahrsempfang der IHK Düsseldorf verraten, seine Verhandlungsrunde habe "innerhalb von zwei Sitzungen das Thema Energiepolitik abgeschlossen" .

Zu konkreten Ergebnissen hat der Ministerpräsident kein Wort gesagt. Trotzdem steht er in der Kritik. Norbert Römer, SPD-Fraktionschef im NRW-Landtag, nannte Laschet am Dienstag eine "Plaudertasche" . Es gebe noch keine Einigung.

Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), stellte klar: "Es ist nichts vereinbart, solange nicht alles vereinbart ist."

SPD und CDU in Energiefragen ziemlich einig