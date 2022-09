Energiepauschale auch für Pensionäre des Landes

Die Landesregierung wird auch den ehemaligen Landesbediensteten eine Energiepauschale von 300 Euro zahlen. Das kündigte NRW -Finanzminister Marcus Optendrenk ( CDU ) in Düsseldorf an. Einen entsprechenden Vorschlag will er zusammen mit dem Nachtragshaushalt Ende September in den Landtag einbringen. Demnach soll die Maßnahme rund 70 Millionen Euro kosten.

Regelung für Rentnerinnen und Rentner bereits beschlossen

Zunächst war unklar, ob das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung auch für Pensionärinnen und Pensionäre des Landes gilt. Rentnerinnen und Rentner sollen demnach zum 1. Dezember eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro erhalten. Studierende und Auszubildende sollen einmalig 200 Euro erhalten. Für Berufstätige war bereits eine Energiepreispauschale von 300 Euro auf den Weg gebracht worden.

Auszahlung noch in diesem Jahr

Der Bund hat aber bereits angekündigt, die Zahlung auch auf die Versorgungs-Empfänger des Bundes auszuweiten. Das Land NRW will nun genauso verfahren. Das Geld soll noch in diesem Jahr auf den Konten der Pensionärinnen und Pensionäre eingehen.