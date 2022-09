Energiekrise bremst Schwarz-Grün in NRW

Genau 12 Mal findet sich im Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen das Wort "investieren" : Die neue Landesregierung will etwa erheblich in die Infrastruktur investieren, in die Zukunft von Forschung und Entwicklung oder etwa in die Digitalisierung - oder besser gesagt: Sie wollte investieren..

Denn NRW -Finanzminister Marcus Optendrenk ( CDU ) befürchtet schon jetzt, wenige Monate nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrages, Abstriche bei der Umsetzung. Als Grund nannte er am Montag die Folgekosten der Energiepreiskrise.

"Handlungsspielraum sehr gering bis null"

Der Nachtrag für das laufende Haushaltsjahr werde bloß erlauben, zwingende Ausgaben abzubilden, so Optendrenk. Angesichts der Co-Finanzierung des von der Bundesregierung geplanten dritten Entlastungspakets und der zu erwartenden gedämpften Konjunktur sei "der Handlungsspielraum, neue Dinge umzusetzen, die wir für wichtig hielten, sehr gering bis null."

Länder sehen Hauptlast für Entlastungspaket beim Bund

Die Ampel-Koalition in Berlin hatte vor einer Woche ein drittes Maßnahmenpaket als Ausgleich für die rasant steigenden Preise vorgestellt, dessen Umfang die Regierung auf etwa 65 Milliarden Euro schätzt.