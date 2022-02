Habeck in NRW: Bundesminister erwartet steigende Gaspreise

Die Energiewende in einem Industrieland umsetzen - und gleichzeitig Versorgungssicherheit garantieren und auf steigende Preise in Krisenzeiten reagieren. Über diese Mammutaufgabe beriet am Dienstag in Düsseldorf Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Es war der zweite Tag des Antrittsbesuchs des neuen Ministers in NRW. Natürlich ging es auch um den Russland-Ukraine-Konflikt.