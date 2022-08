Land und Handwerk werben fürs Gassparen

Wie können Verbraucherinnen und Verbraucher in der kalten Jahreszeit Energie sparen? Darüber haben am Donnerstag bei hochsommerlichen Temperaturen Landesregierung und das Handwerk in NRW im Wirtschaftsministerium beraten.

Handwerker geben Tipps zum Energiesparen

Etwa ein Drittel des Gasverbrauches entfällt nach Angaben der Landesregierung auf private Haushalte. "Deshalb wollen wir im Schulterschluss mit dem Handwerk die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger für das Energiesparen weiter erhöhen und es ihnen mit Tipps, Hinweisen und Beispielen so leicht wie möglich machen" , erklärte Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) nach dem Spitzengespräch.

Konkret bedeutet das: Handwerker wie Heizungsmonteure oder Schonsteinfeger sollen ihren Kunden beim nächsten Besuch Tipps für eine optimale Heizungseinstellung oder die Isolation der Fenster geben. Ob und wie die Leistung von den Betrieben abgerechnet werden soll, blieb dabei erst einmal offen.