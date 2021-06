Eltern bekommen Geld für Kitas und Betreuung zurück

Eltern in Nordrhein-Westfalen, die zwischen Februar und Mai dieses Jahres ihre Kinder nur eingeschränkt in Kitas oder offene Ganztstagsschulen bringen konnten, erhalten eine Erstattung der gezahlten Gebühren. Darauf haben sich am Freitag das Land und die Kommunen nach längeren Verhandlungen geeinigt und dabei auch die Verteilung der Kosten vereinbart.

Komplette Rückerstattung für den Februar

Für den Monat Februar werden die Beiträge komplett erstattet, von März bis Mai wird die Hälfte der Beiträge zurück gezahlt. Die Erstattung erfolgt unabhängig davon, ob während dieser Zeit die Kinder in die Betreuung geschickt wurden. Wie genau erstattet oder ob ggf. mit künftigen Beiträgen verrechnet wird, entscheiden die Kommunen in Eigenregie.