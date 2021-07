Schluss mit Aktenordnern: So steigen Polizei und Justiz auf E-Akten um

Egal, ob es um einen kleinen Diebstahl oder einen Tötungsdelikt geht - sobald Polizei und Justiz die Arbeit aufnehmen, werden Akten angelegt. So kennt jeder die Bilder von Beamtenstuben und Gerichtssälen, wo sich die Ordner stapeln. In großen Verfahren werden es schnell mal Hunderte oder gar Tausende. Nicht nur beim Papierverbrauch macht sich das bemerkbar, sondern es braucht auch Personal und Zeit, um die Akten anzulegen, zu pflegen und zu transportieren.

Pilotprojekte für elektronische Akten

Innenminister Reul und Justizminister Biesenbach

Kurz um: Derzeit wird von der Polizei, den Staatsanwaltschaften und bei Gerichten sehr viel analoge Arbeit gemacht. Doch es gibt Pläne, wie all das digitalisiert werden soll. NRW -Innenminister Herbert Reul und Justizminister Peter Biesenbach (beide CDU ) haben das Projekt elektronische Akte am Donnerstag vorgestellt.

" Es ist wie früher bei der Steuererklärung: Es muss nicht mehr ausgedruckt, geheftet und eingeschickt werden ", sagte Reul. Die E-Akte führe zu einer " enormen Arbeitserleichterung ". Denn bislang sei es so, dass die Polizei alle Informationen zusammentrage, ausdrucke und an die Staatsanwaltschaft schicke. Dort würden die Informationen aus der Akte vom Schreibdienst in das eigene System übertragen. Und wenn es zu einer Anklage komme, seien unzählige Akten zwischen Gerichten, Anwälten und Staatsanwaltschaften unterwegs.

Start mit kleineren Verfahren

Mit solchen Aktenbergen soll in Zukunft Schluss sein

Wann genau es all das nicht mehr geben soll, sagten die beiden Minister am Donnerstag nicht. Nur so viel: Es werde früher sein als das bisherige Ziel 2026. Im Moment laufen in einigen Behörden Pilotprojekte. So wird die elektronische Akte in Aachen, Gelsenkirchen, Essen und Wuppertal schrittweise eingeführt. Seit Oktober 2020 werden die Akten zu kleineren Ladendiebstählen digital angelegt. Seit April verschicken die Behörden die Akten in Verfahren wegen einfacher Körperverletzung per Mausklick. Und seit Juli kann die Polizei auch die Akten zu Raubdelikten elektronisch an die Justiz übermitteln.