Wiederaufbau: Bahnstrecken in der Eifel werden elektrifiziert

Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 sind viele Bahnstrecken in der Eifel stark beschädigt worden. Auf manchen Abschnitten fährt immer noch Ersatzverkehr. Am Donnerstag sprach NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes aber von einer "großartigen Nachricht" für den Zugverkehr in der Region.

Denn zusammen mit Ronald Pofalla, Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn AG und Norbert Reinkorber, Geschäftsführer des Nahverkehrs Rheinland (NVR), unterzeichnete sie eine Finanzierungsvereinbarung für eine Modernisierung und Elektrifizierung der Eifelstrecken.

Verkehrsministerin Ina Brandes (links)

Die Elektrifizierung bezieht sich auf die Eifelstrecke zwischen Hürth-Kalscheuren und der Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz, auf die Voreifelbahn zwischen Bonn und Euskirchen sowie die Erfttalbahn zwischen Euskirchen und Bad Münstereifel. Mit dem Bau von Hochspannungsleitungen soll es möglich werden, Züge mit Elektro-Triebwagen auf der Strecke einzusetzen. Bislang werden in der Region laut dem NVR ausschließlich Diesel-Züge eingesetzt.

"Verlässlicher, leiser und pünktlicher"

Züge mit Elektroantrieb seien "verlässlicher, leiser und pünktlicher", so Bahn-Vorstand Pofalla. Und natürlich werde der Bahnverkehr mit dem Wechsel auf Elektroantrieb klimafreundlich. Bis zu 600.000 Tonnen CO2 ließen sich im Jahr sparen, wenn die gesamten Eifelstrecken elektrifziert würden, so Pofalla - dabei würden aber auch Abschnitte in Rheinland-Pfalz mitgerechnet.