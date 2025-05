Jestaedt spricht von "Schmutzkampagne"

Am Dienstagabend sollte noch einmal Katharina Jestaedt von den Abgeordneten befragt werden. Allerdings kam es nicht dazu, was an ihrem Eingangsstatement lag. Jestaedt sprach von einer Schmutzkampagne gegen sie. In Politik und Medien vermutete sie gezielte Desinformationen. Auch legte sie nahe, dass sie öffentlich kritisch dargestellt wurde, weil sie die einzige Frau im Bewerberfeld sei. Hiermit entstehe daher auch ein Schaden für die Demokratie.

Welche Aussagen von Politikerinnen und Politikern und welche Zeitungsartikel sie meinte, führte sie nicht genauer aus. Die SPD lies daraufhin die Sitzung unterbrechen. Der SPD-Abgeordnete Hartmut Ganzke sprach von schweren Vorwürfen gegen das Parlament, die er für ungerechtfertigt halte.

"Respektloses Verhalten!"

Er sah zudem die Würde des Hauses beschädigt und man müsse prüfen, was Jestaedts Eingangsstatement womöglich für Folgen haben könne. " So ein respektloses Verhalten gegenüber der ersten Gewalt haben wir noch nicht erlebt ", erklärte Ganzke auf Anfrage. Die Befragung wurde daraufhin abgebrochen - ein Novum in der jüngeren Geschichte des Landtags.

Die FDP zeigte sich ebenfalls verwundert über den Auftritt. Vor allem auch, weil Jestaedt aus dem laufenden Bewerbunsverfahren berichtete, wonach sie laut eigener Aussage erneut Bestnoten bei ihrer Bewerbung erhalten haben soll. Dies seien Umstände, die nicht zum Gegenstand der Untersuchungen gehörten, " worüber dann im Rechtsausschuss zu sprechen sein wird ", so FDP-Mann Werner Pfeil.

CDU zeigt Verständnis

Der CDU-Abgeordnete Gregor Golland zeigte Verständnis für Jestaedt. " Sie war sicherlich emotional betroffen, weil eine politische Kampagne der Opposition auf ihrem Rücken durchgezogen wird, auch wenn sie nicht das Ziel ist sondern der Justizminister ", erklärte Golland.

Der Vorfall ist die nächste Wendung in dem sich immer mehr ausweitenden Skandal um die seit Jahren laufende Besetzung. Die SPD will nun erst das Wortprotokoll des Statements abwarten, um die nächsten Schritte und etwaige Konsequenzen zu überlegen.