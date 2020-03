Der Petitionsausschuss des NRW -Landtags hat am Dienstag (03.03.2020) einstimmig beschlossen, die Petition einer Mutter aus Essen an den zuständigen Fachausschuss zu verweisen. Ziel der Petition ist eine neue Einschulungsregelung in NRW, also eine Gesetzesänderung. Damit ist eine wichtige Hürde genommen.

Der Schulausschuss wird sich auf seiner nächsten regulären Sitzung am 25. März mit dem Thema befassen. Das sagte der Vorsitzende des Petitionsausschusses, Serdar Yüksel ( SPD ), dem WDR .