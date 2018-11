Die Landesregierung will einen Teil der Medizin-Studienplätze im Land für spätere Landärzte reservieren. Vertreter von Ärzte- und Kommunal-Verbänden begrüßten dies am Mittwoch (21.11.2018) bei einer Sachverständigen-Anhörung im NRW -Landtag. Die Experten warnten allerdings auch vor überzogenen Erwartungen an die Quote.

In Bayern, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz ist die Landarzt-Quote in Planung, die schwarz-gelbe Landesregierung in NRW will sie zum Wintersemester 2019/20 einführen: Die Idee: Ein Teil der Medizin-Studienplätze wird bevorzugt für Studenten freigehalten, die sich vorab verpflichten, später als Landärzte zu arbeiten. Vom Start weg sollen zunächst 7,6 Prozent der Medizin-Studienplätze dafür geblockt werden; also knapp 170.