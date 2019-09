Eigenanteile für Pflegeheimbewohner in NRW am höchsten

Nirgendwo in Deutschland müssen Pflegebedürftige für einen Heimplatz tiefer in die eigene Tasche greifen als in NRW . Das ergab eine am Dienstag (24.09.2019) bekanntgewordene Auswertung der "Pflegedatenbank" des Verbandes der privaten Krankenversicherung (PKV).

Die Eigenbeteiligung stieg in NRW zum 1. September auf im Schnitt 2.406 Euro im Monat. Bundesweit lagen die Durchschnittskosten bei knapp 1.930 Euro und damit deutlich niedriger. Am günstigsten sind Plätze in Mecklenburg-Vorpommern, wo 1.346 Euro selbst bezahlt werden müssen.

Pflegeversicherung trägt nur einen Teil der Kosten

Die "Pflegedatenbank" der PKV enthält Informationen von mehr als 11.000 der etwa 13.000 Pflegeheime in Deutschland. Pflegebedürftige müssen einen Eigenanteil für die Pflege leisten, weil die Pflegeversicherung - anders als die Krankenversicherung - nur einen Teil der Kosten trägt.

Dass die Belastungen unterschiedlich hoch sind, erklären Experten auch mit regional unterschiedlichen Löhnen und Vorgaben für die Personalausstattung.