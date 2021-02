Mehr Geld und Beratung für ehrenamtliches Engagement

In zahlreichen Internetportalen kann man nach ehrenamtlichen Tätigkeiten in allen denkbaren Bereichen suchen - zum Thema Kinder- und Jugendarbeit etwa, zu Rettungsdiensten oder in der Flüchtlingshilfe. Viele Kommunen würdigen ihre Freiwilligen mit der sogenannten "Ehrenamtskarte", die den Besitzern Vergünstigungen zum Beispiel bei Eintrittspreisen sichern sollen.

Drei Typen von Freiwilligen

Freiwillige beim Müllsammeln am Rheinufer

Beim Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW macht man unter den Freiwilligen drei "Typen" aus: " Der erste sind die Überzeugten, Einmischer und Weltverbesserer, der zweite die Geselligen und Traditionsbewussten und zum dritten gehören die sogenannten Entdecker und Selbstverwirklicher ", erklärt Stefan Rieker, Fachreferent für Bürgerschaftliches Engagement. Die einen treten für ihre Werte ein, den anderen sei der soziale Aspekt wichtig. " Und der dritte Typ will etwas lernen und seine Kompetenz erweitern ."

Typische Beispiele für ehrenamtliches Engagement: