Trauer um ehemaligen NRW-Arbeitsminister Guntram Schneider

Der langjährige Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbundes und ehemalige Landesarbeitsminister Guntram Schneider ist tot. Das hat der SPD -Fraktionschef im NRW -Landtag, Thomas Kutschaty, in der Nacht zu Samstag (04.01.2020) auf Twitter bestätigt.

Gewerkschaftsvorsitzender und Minister

Von 2006 bis 2010 war er der Chef des DGB , als Hannelore Kraft (SPD) im Spätsommer 2010 Ministerpräsidentin wurde, berief sie Schneider in ihr Kabinett. Bis Herbst 2015 blieb er Minister für Arbeit, Integration und Soziales. " Ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihm zusammen für Nordrhein-Westfalen arbeiten durfte ", schrieb die ehemalige Ministerpräsidentin Kraft in einem Statement am Samstag. " Seine Menschlichkeit, seine Direktheit und seinen Humor werde ich sehr vermissen. "

Der Vorsitzende der NRW-SPD Sebastian Hartmann hob die Verdienste des ehemaligen Arbeitsministers bei der Integration von Langzeitarbeitslosen, Menschen mit Behinderung und der Förderung der beruflichen Bildung hervor. " Wir alle haben sehr gern und sehr gut mit ihm zusammengearbeitet, ihn als Kollegen, Vertrauten und Politiker sehr geschätzt "

Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) erklärte:

Über die Parteigrenzen hinaus beliebt

Als Gewerkschafter war Schneider bis weit über die Grenzen seiner eigenen Partei anerkannt. So verband ihn viel mit dem heutigen Arbeitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ). Dieser bezeichnete Schneider als "Gewerkschafter mit Verstand, Tatkraft und viel Herz, der sich mit vollem Einsatz für die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft stark machte."