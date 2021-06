Dicke Luft um gute Luft

14 Mal hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Kommunen in NRW vor Gericht gezerrt. Mit einem Vergleich endete am Montag das vorerst letzte Klageverfahren - diesmal gegen die Landeshauptstadt Düsseldorf, die sich nun zu vielen Maßnahmen verpflichten musste. So soll es "Pförtnerampeln" an besonders belasteten Straßen geben, kostenlose Parkplätze in der Innenstadt werden abgeschafft, der Busverkehr bekommt Vorrangschaltung. Vereinbartes Ziel dabei: Der Grenzwert für das Dieselabgasgift Stickstoffdioxid von 40 µg/m3 im Jahresmittel muss ab sofort und dauerhaft eingehalten werden.