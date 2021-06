Schlagabtausch über verhinderte Fahrverbote

Eigentlich war das Thema am vergangenen Montag bereits erledigt: Die Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Land und die Stadt Düsseldorf endete in einem Vergleich. Es war die letzte Klage der DUH von insgesamt 14 gegen NRW Städten, in welchen die Luftschadtstoffe dauerhaft Grenzwerte überschritten hatten. Darunter Aachen, Bielefeld, Bochum, Köln, Dortmund und Wuppertal. Alle Verfahren endeten in einem Vergleich - wodurch den Städten vor allem die heftig umstrittenen Fahrverbote erspart blieben.