Nach den wiederholten Drohungen gegen Schulen in NRW kritisiert die Oppositionspartei SPD das CDU -geführte Schulministerium. Der Vorwurf: Mangelndes Krisenmanagement und fehlende Konsequenz. Für Mittwoch hat die Partei deshalb eine Aktuelle Viertelstunde im Schulausschuss des Landtages beantragt.

Konkret meint die SPD, dass die Behörden trotz ähnlicher Drohungen immer anders reagieren würden. In Duisburg zum Beispiel seien im April viele Schulen dicht geblieben. Im jüngsten Fall sei laut Eltern dagegen an einigen Schulen Unterricht ausgefallen, an anderen sei der Betrieb normal weitergegangen.

SPD fordert: Hand in Hand arbeiten

Dilek Engin (SPD) kritisiert das Schulministerium

"Schulministerin Feller (CDU) muss endlich wirksame Instrumente vorlegen, um auch in Ausnahmesituationen ein stringentes Handeln der Verantwortlichen zu ermöglichen ", meint Dilek Engin, schulpolitische Sprecherin der SPD. Die Beteiligten vor Ort bräuchten das, um solche Situationen zu stemmen.

Das Argument, dass über Schulschließungen am Ende die Bezirksregierungen und die Schulen nach Beratschlagung mit der Polizei entscheiden, lässt Engin nicht gelten. "Um zu zeigen: Ihr seid nicht alleine!, müsste man schon Hand in Hand arbeiten" , so die SPD-Frau.

In eine ähnliche Kerbe schlägt die ebenfalls oppositionelle FDP . Es brauche einen einheitlichen Prozess bei Bedrohungen, meint deren schulpolitische Sprecherin Franziska Müller-Rech: "Die Entscheidung, ob die Schule ein sicherer Ort ist, können ja nicht am Ende die Eltern treffen müssen."

Grüne verweisen auf aktuelle Vorgaben

Die an der Regierung beteiligten Grünen sehen dagegen wenig Handlungsbedarf für das Ministerium. Es gebe ja schon den Notfallordner und ein Beratungstelefon für Schulen in Krisensituationen.