Droht NRW ein Brücken-Chaos?

Sprengung oder kontrollierter Rückbau?

Das Bundesverkehrsministerium, die Autobahn GmbH und das NRW-Verkehrsministerium wollen jetzt so schnell wie möglich die Brücke neu bauen. Im Raum steht die Dauer von etwa fünf Jahren. Doch der Zeitplan hängt maßgeblich davon ab, ob die Brücke gesprengt werden kann oder ob sie Stück für Stück rückgebaut werden muss. „Sprengen wäre natürlich von Vorteil und würde deutlich schneller gehen. Aber im Moment ist noch völlig unklar, ob das funktioniert. Das prüfen wir in den nächsten Wochen“, so Michael Neumann von der Autobahn GmbH.

Keine Sonderrechte für Brückenneubau

Für den Neubau der kaputten Autobahnbrücke will das Bundesverkehrsministerium keine Sonderrechte einräumen. Die aktuelle Rechtslage reiche dafür aus, so das Ministerium. Der Verkehrsausschuss des Bundestags hat sich in der vergangenen Woche für einen schnellen Ausbau der Rahmedetalbrücke ausgesprochen.