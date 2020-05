Am Abend des 13. Mai 1990 hätte der SPD -"Landesvater" Johannes Rau eigentlich allen Grund zum Feiern gehabt. Zum dritten Mal in Folge hatte er an jenem Sonntag die absolute Mehrheit bei einer NRW-Landtagswahl geholt. Doch der Ministerpräsident war sauer, weil eine neue politische Kraft in den Landtag einzog: Erstmals schafften die Grünen den Sprung ins Düsseldorfer Parlament - mit einer Punktlandung von 5,0 Prozent.