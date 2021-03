Olympia 2032: DOSB erhebt Vorwürfe gegen Mronz

Bei der Rhein-Ruhr-Initiative und auch auf Seiten der Landesregierung war man zudem verärgert über Berichte, der Deutsche Olympische Sportbund habe sich im Vorfeld aktiv gegen eine Teilnahme an dem Vorentscheid entschieden. Dies sei nicht wahr, so Hörmann. Im Gegenteil: " Am DOSB wäre eine Bewerbung nicht gescheitert. " Man habe bei der Initiative in NRW wohl die Zeichen nicht verstanden, was das beschleunigte Verfahren für Olympia an Rhein und Ruhr bedeutet.

Das Telefonat mit Armin Laschet