Wie geht's mit den Schulen in NRW weiter?

Die Grünen riefen Gebauer im Landtag dazu auf, den Schülerinnen und Schülern in diesem besonderen Schuljahr mehr Zeit zu geben. So sollen Schulabschlüsse nicht nur im Sommer, sondern auch noch später ermöglicht werden. Wer möchte, solle auch ein freiwilliges soziales Halbjahr statt Jahr ableisten können. Bildung müsse neu gedacht werden, mahnte Sigrid Beer, bildungspolitische Sprecherin der Grünen.

Was passiert ab 14. Februar?

Dabei betonten die Grünen zwar auch, dass sie die von Gebauer beschlossenen Maßnahmen bis zum 12. Februar mittragen, forderten aber zugleich einen konkreten Plan für die Zeit danach. "Eine systematische Vorbereitung für das, was danach passiert, gibt es nicht" , bemängelte auch Jochen Ott ( SPD ). Dabei forderte er mehr Planungssicherheit für alle Beteiligten.

Gebauer offen für Wechselmodelle