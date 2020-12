Diskriminierung im Amateurfußball: rund 2000 Fälle in NRW registriert

Im NRW -Amateurfußball sind rassistische und antisemitische Beleidigungen weiter verbreitet als bislang bekannt. Eine Westpol-Datenabfrage bei allen vier Amateurfußballverbänden in Nordrhein-Westfalen zeigt erstmals, in welchem Ausmaß das Problem bisher erfasst wird - und welche Fälle dabei kaum berücksichtigt werden.

Seit 2017 sind nach Angaben des Westdeutschen Fußballverbands ( WDFV ) insgesamt rund 2000 Diskriminierungsvorfälle in Nordrhein-Westfalen offiziell registriert worden. Das heißt: So häufig haben Schiedsrichter solche Beleidigungen und Gewalt auf dem Platz in Spielberichtsbögen festgehalten oder Vereine und Zuschauer den Verbänden gemeldet. Eine Unterscheidung nach Art der Diskrimierung erfolgt nach Verbandsangaben bis heute nicht.

Welche Fälle gar nicht erst in der Statistik landen

Spieler Kosi Saka berichtet von rassistischen Beleidigungen

Doch bilden diese Fälle wirklich die Realität ab? Experten und betroffene Spieler berichten, dass eine systematische Erfassung weiterhin nicht erfolge. Soziologin Thaya Vester hat 2019 eine Studie zur Arbeit der Schiedsrichter gemacht. Sie sagt, Schiedsrichter meldeten einerseits Fälle, die auf dem Berichtsbogen nichts verloren hätten. "Auf der anderen Seite schaffen es viele Diskriminierungsvorfälle nicht in die Statisik."