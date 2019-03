Gedämpfte Erwartungen an den Digitalpakt

Einmalige Investition reicht nicht aus

Manche schon digital, andere noch analog

An vielen Schulen muss in die Infrastruktur, in Netze, in Beamer oder in digitale Tafeln investiert werden. Dass am Ende jeder Schüler ein Tablett in den Händen hält, bezweifelt auch FDP-Landtagsabgeordnete Franziska Müller-Rech. Ihrer Meinung nach werden die durchschnittlich 180.000 Euro pro Schule nicht reichen, dämpft sie die Erwartungen, die ihre Partei im Wahlkampf geweckt hatte: "Es steht fest, dass es mit einer einmaligen Investition nicht getan ist."

Pädagogische Konzepte müssen angepasst werden

An den Schulen selbst müssen noch einige Fragen geklärt werden. Neben der Wartung von Netzen, digitalen Tafeln, oder Minirobotern müssen auch Fortbildungen für die Lehrer organisiert werden. Manche Lehrer haben schon Erfahrung mit dem digitalen Klassenzimmer, andere arbeiteten noch ganz analog mit Kreide und Overhead-Projektor. Außerdem müssen pädagogische Konzepte und Lehrpläne angepasst werden.

Lehrer brauchen Fortbildungen