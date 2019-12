Digitalpakt: Schulen bald auf dem Stand der Technik?

Die Schüler von Höxter haben die Nase vorn. Ihre Schulen erhalten am Freitag (06.12.2019) den Förderbescheid und bekommen damit als erste Schulen in NRW Geld aus dem Digitalpakt. Mit dem Fördergeld will die Kommune einen Server aufbauen, der alle städtischen Schulen vernetzt. Schüler und Lehrer bekommen damit einen sicheren und schnellen Internetzugang und können leicht auf Unterrichtsmaterialien zugreifen.

