Digitalisierung an Schulen: Neues Geld, alte Probleme

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) verspricht, bei der Digitalisierung nachzubessern. 184 Millionen Euro sollen in ein zweites Ausstattungsprogramm für Schülerinnen und Schüler fließen, wie Gebauer am Donnerstag in Düsseldorf sagte. Das Geld für eine Ausstattung mit digitalen Endgeräten soll nach "sozialen Faktoren" an "besonders belastete" Schulen gehen.