Digitalisierung der Verwaltung kommt nicht voran

Digitaler Reifegrad

So zeigt das Portal für jede der knapp 600 definierten Leistungen einen sogenannten Reifegrad – also den digitalen Ist-Zustand. Zum Stichtag 1. März 2020 gibt es zu 140 der Leistungen flächendeckend, also überall in Deutschland, keine Informationen. Zu 405 Leistungen finden sich online lediglich Hinweise zum Ausfüllen des Formulars auf Papier. 17 kann man online ausfüllen und ausdrucken. Für drei Leistungen kann man online Anträge abschicken. Vollständig online nutzbar ist: keine.

Allerdings finden sich auf dem Portal an verschiedenen Stellen Links zu Online-Services, die einzelne Städte oder Bundesländer bereits umgesetzt haben. So bietet die Gemeinde Schalksmühle im Sauerland einen Antrag für die Anmeldung eines Osterfeuers. Telefonisch teilt die Gemeinde allerdings mit, dass Osterfeuer in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie sowieso verboten seien.

Krise soll Digitalisierung beschleunigen