Digitales Schulzeugnis rückt näher - ab 2023 flächendeckend

In zwei Jahren könnte es deutschlandweit digitale Schulzeugnisse geben. Ein Testbetrieb in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Rheinland-Pfalz startet in diesem Sommer. NRW will sie ersten Abiturienten schon vor Beginn der Sommerferien am 5. Juli testweise ausstellen.

Wie sieht der Plan aus?