Wie NRW Diesel-Fahrverbote verhindern will

Was genau passiert jetzt?

Morgendlicher Berufsverkehr: Die Corneliusstraße ist eine der wichtigsten Verkehrsadern durch die Düsseldorfer Innenstadt

Dort, wo Grenzwerte überschritten werden, müssen die Städte reagieren - wie, das haben sie selbst in der Hand. An der Corneliusstraße in Düsseldorf etwa, einem Stickoxid-Hotspot, werden zwei der vier Fahrspuren zu sogenannten "Umweltspuren" umgewidmet. Dort sollen dann ab Ostern Busse, Taxis, Elektroautos und Fahrräder freie Fahrt haben und flott vorankommen. Konsequenz: Für Autos ist nur noch halb so viel Platz. Auch in Köln beschäftigt sich der Stadtrat mit Umweltspuren.

Vielerorts sollen die Stadtbusse mit neuen Filtern nachgerüstet und so auf die Euronorm 6 gebracht werden. Anderswo sollen Park-and-Ride-Plätze Autofahrer zum Umstieg in den ÖPNV animieren. All diese Maßnahmen werden in den lokalen Luftreinhalteplänen beschrieben.

Eine Frage der Verhältnismäßigkeit

Erst wenn all diese Maßnahmen die Werte nicht senken, seien Fahrverbote verhältnismäßig, glaubt Ministerin Heinen-Esser. Hilfe könnte sie aus Berlin erhalten. Die Groko in Berlin will gerade in das Bundes-Imissionsschutzgesetz schreiben, was sie für verhältnismäßig hält.

Bei Messwerten bis zu 50 Mikrogramm, so das neue Gesetz, das bald kommen soll, seien Fahrverbote unverhältnismäßig. Sollte dieses Gesetz die parlamentarischen Hürden nehmen, gäbe es nur noch drei kritische Messpunkte in NRW: in Köln, in Düsseldorf und in Dortmund. An den anderen Orten, wären drohende Fahrverbote qua Gesetz wegdefiniert.

Stand: 31.01.2019, 15:50