Der Streit um Dieselfahrverbote in nordrhein-westfälischen Städten geht in die nächste Runde. Am Donnerstag (12.09.2019) verhandelt das Oberverwaltungsgericht in Münster über den Luftreinhalteplan für die Stadt Köln. In erster Instanz hatte die Deutsche Umwelthilfe ( DUH ) vor dem Kölner Verwaltungsgericht ein weiträumiges Fahrverbot erreicht. Dagegen war das Land Nordrhein-Westfalen in Berufung gegangen.