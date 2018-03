Weitere Themen der Westpol-Sendung

Messerattacken - was steckt dahinter? Die Zahlen klingen alarmierend: Sieben Messerattacken pro Tag soll es allein in Berlin geben, in NRW im vergangenen halben Jahr 572 Fälle. Westpol ist unterwegs in Problem-Bezirken und spricht mit Messer-Opfern, Streetworkern und Experten.

Kein Hanf für Hennef: Seit mehr als einem Jahr ist Cannabis in Deutschland als Medikament zugelassen. Der Bund hatte deutsche Bauern aufgefordert, sich um den Anbau zu bewerben. Doch die Kriterien sind so strikt, dass in NRW vermutlich alle leer ausgehen.