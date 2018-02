Nach Diesel-Urteil: NRW will Fahrverbote verhindern

Kein Fahrverbot bis mindestens 2020

Die Bezirksregierung in Düsseldorf versuchte am Dienstag zu beruhigen: Fahrverbote in der Landeshauptstadt sollen bis mindestens 2020 vermieden werden. Der Luftreinhalteplan werde schnellstmöglich aufgestellt und solle bis zum Sommer in Kraft treten, sagte Regierungsvizepräsident Roland Schlapka. In dem Plan werde ein Bündel von Maßnahmen zur Senkung der Schadstoffbelastung in der Luft aufgenommen - etwa die Umstellung der Busse auf Elektroantrieb .