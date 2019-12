Pflicht für Kanal-TÜV wird abgeschafft

Es gibt Themen in der Landespolitik, die sofort für emotionale Debatten führen, sobald das Stichwort fällt. Die sogenannte Dichtheitsprüfung gehört dazu. Regelmäßig wird erbittert darüber gestritten, ob private Abwasserkanäle auf Risse und Löcher überprüft werden müssen. Am Donnerstag (19.12.2019) war es im Landtag mal wieder so weit.