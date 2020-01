Heimkinder oft vom Schulunterricht ausgeschlossen

Schülerinnen und Schüler, die in Heimen und Wohngruppen in NRW leben, werden oft unzureichend beschult. Zwölf Prozent der Kinder hätten im vergangenen Jahr weniger als 15 Stunden pro Woche am Unterricht teilgenommen. Zu dem Ergebnis kommt eine Umfrage der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL) in ihren rund 140 eigenen Einrichtungen.

Häufig seien es Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich "emotionale und soziale Entwicklung". Die von ihrem Verhalten überforderten Lehrkräfte - auch an Regelschulen - würden die Kinder dann oft "beurlauben".

Erzieher versuchen Ersatzunterricht

Die Diakonie versuche, für solche Kinder und Jugendliche in den Heimen Ersatzunterricht zu schaffen. Die Erzieherinnen und Erzieher hätten dafür aber gar nicht die Expertise, erklärte Diakonie RWL-Vorstand Christian Heine-Göttelmann.