SPD-Landeschef in Bergkamen

Insgesamt sind zum Tag der Arbeit nach Angaben des DGB 74 Veranstaltungen in NRW geplant. Zu den bekanntesten Rednern zählen neben Laschet der Juso -Bundesvorsitzende Kevin Kühnert (Redner in Lippstadt) und Landesarbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU, in Duisburg). Der scheidende SPD-Landeschef Michael Groschek steht in Dülmen auf der Rednerliste, die Grünen-Landesvorsitzende Mona Neubaur in Aachen.