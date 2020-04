Gewerkschaft will Geld vom Land für Kurzarbeiter

Land soll Sonderfonds auflegen

Das Geld dafür sollen die Unternehmen nach den Vorstellungen des DGB vom Land erhalten. Dafür soll die Landesregierung aus den Mitteln des NRW -Rettungsschirms einen Sonderfonds "Kurzarbeitergeld Plus" auflegen. Schließlich hätte die Landesregierung den Rettungsschirm auch für andere Zielgruppen genutzt, um Lücken in Bundesregelungen zu schließen, so der DGB .