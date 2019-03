Darum hat das NRW-Schulministerium nun eine "Handreichung" zur Vermittlung der Rechtschreibung für die Grundschulen erarbeitet. Vorgestellt wurde das 80-seitige Papier von der Ministerin am Dienstag (26.03.2019) in Düsseldorf. Es enthält einen Grundwortschatz, der ab dem Schuljahr 2019/2020 an allen Grundschulen in NRW vermittelt werden soll. Erstmals in NRW werde ein derartiger Wortschatz eingeführt, betonte die Ministerin.

Der Grundschulwortschatz

Der Wortschatz, den alle Kinder nach Klasse 4 beherrschen sollen, besteht aus zwei Teilen: aus einem gemeinsamen Grundwortschatz mit 533 Wörtern und einem individuellen Wortschatz mit 200 Wörtern. Letzterer kann je nach Klasse oder Schule anders gestaltet werden.

Im gemeinsamen Wortschatz werden systematisch Wortgruppen erfasst, also zum Beispiel mit Doppelkonsonanten (stellen, wollen, Mutter) mit "ie" (Brief, vier, Dieb) oder mit Umlautungen (Ball/Bälle, alt/älter). Der Grundwortschatz enthält darüber hinaus eine Mischung aus "Nachdenk- und Merkwörtern".

Nachdenkwörter folgen einer Rechtschreibregel. Schreibt man Hund am Ende mit "t" oder "d"? Nachdenken über den Plural "Hunde" hilft hier weiter. Merkwörter hingegen folgen keiner Regel, sie müssen stur gepaukt werden (nämlich, wird, man).