Wie wird Kindern in NRW bei Sprachdefiziten geholfen?

Wie sieht die Sprachförderung in anderen Bundesländern aus?

Wie in NRW gibt es im Norden Deutschlands Sprachtests und verpflichtende Folgemaßnahmen. In den südlichen Bundesländern wie zum Beispiel Bayern werden die Sprachkenntnisse zwar getestet, aber Folgemaßnahmen sind nicht verpflichtend. In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ist die Datenlage unklar.

Es gibt also einen Flickenteppich, in dem NRW gar nicht so schlecht dasteht. " Sprachförderung ist ein wesentlicher Grundpfeiler der vorschulischen und schulischen Bildung in Nordrhein-Westfalen ", sagt Schulstaatssekretär Mathias Richter ( FDP ).

Dennoch wird nach der Linnemann-Äußerung diskutiert, ob genug getan wird. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Monika Düker lenkt den Blick auf die Rahmenbedingungen: " Mit einer gut ausgestatteten Grundschule, mit ausreichend Schulsozialarbeit und Unterstützung können Kinder, die kein Deutsch können, in der Grundschule integriert werden. "

Stand: 07.08.2019, 17:41