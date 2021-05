Verbände warnen vor Schwächung des Denkmalschutzes

Bringt das Gesetz sogar den Kölner Dom in Gefahr? Gegen die Reform des Denkmalschutzgesetzes in NRW formiert sich Widerstand. Die geplante Gesetzesänderung führe "bis hin zur Fragestellung, ob möglicherweise auch Weltkulturerbestätten in NRW gefährdet sind" , mahnte Johannes Remmel (Grüne) am Montag.

Zusammen mit den Landschaftsverbänden Rheinland ( LVR ) und Westfalen-Lippe ( LWL ) stellte der ehemalige NRW -Umweltminister ein Rechtsgutachten vor, in dem die Verfassungsmäßigkeit des geplanten Gesetzes angezweifelt wird.

Entscheidungen werden vor Ort getroffen