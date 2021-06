Angriff auf Journalisten: Polizeieinsatz auf Düsseldorfer Demo hat politische Folgen

Die Demonstration in Düsseldorf, bei der am Samstag mehrere Tausend Teilnehmer gegen das geplante Versammlungsgesetz der NRW- Landesregierung protestiert haben, zieht politische Folgen nach sich. Sowohl die SPD - als auch die Grünen-Fraktion im Düsseldorfer Landtag wollen eine Aktuelle Stunde zu dem Thema beantragen. Die Linke kündigte rechtliche Schritte gegen den Polizeieinsatz an.